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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son Dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi
05.10.2020 - 13:45 |

Son Dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Brezilya'nın Palmeiras kulübünden Vitor Hugo Franchescoli De Souza'yı kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

Son Dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferini KAP'a bildirdi
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Bordo Mavili ekip Brezilya'nın Palmeiras kulübünden Vitor Hugo Franchescoli De Souza'yı 3,2 M€ karşılığında transfer ettiğini açıkladı.

Profesyonel futbolcu Vitor Hugo Franchescoli De Souza'nın kulübümüze transferi konusunda, Palmeiras Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Palmeiras Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 4(Dört) eşit taksit halinde ve aşağıdaki vadelerde toplam 3.200.000.-EUR ödenecektir.

-30.10.2020 800.000.-EUR

-30.10.2021 800.000.-EUR

-30.10.2022 800.000.-EUR

-30.10.2023 800.000.-EUR

Ayrıca, Palmeiras Kulübüne; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması veya kiraya verilmesi durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i,ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

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Son Dakika | Trabzonspor, Vitor Hugo transferini KAPa bildirdi

 

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