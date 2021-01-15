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15.01.2021 - 09:05 | | Fanatik

Son Dakika | Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'la anlaşma sağladı

Fırtına, Abdullah Avcı’nın alternatif oyuncu olarak kadroda istediği Yusuf Erdoğan’la prensipte anlaştı, Kasımpaşa ile bonservis pazarlıkları sürüyor.

Son Dakika | Trabzonspor, Yusuf Erdoğan'la anlaşma sağladı
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Yusuf Erdoğan 3.5 sene sonra yeniden Bordo-Mavili formayı giymeye hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, hem kanatlarda hem de sol bekte oynayabildiği için Yusuf’u istediği öğrenilirken, oyuncu gelmeye hazır. Yusuf Erdoğan’ın menajeriyle anlaşma sağlanırken, kulüpler arasında görüşmeler sürüyor.

Kasımpaşa, 28 yaşındaki isme karşılık takasta Hüseyin Türkmen’i istedi. Ancak Abdullah hoca, Campi sonrası Hüseyin’in gitmesine sıcak bakmadı ve elinde mutlaka 4 stoper olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Bordo-Mavili yönetim farklı bir formül ararken, Kasımpaşa cephesiyle temaslar devam ediyor. Orta yol bulunmaya çalışılıyor.

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Son Dakika | Trabzonspor, Yusuf Erdoğanla anlaşma sağladı

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