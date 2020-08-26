Son dakika | Trabzonspor'a Ajax'tan stoper: Magallan

Stoper hattında Daley Blind, Lisandro Martinez, Edson Alvarez ve Perr Schuurs gibi isimlere sahip olan Hollanda ekibi Ajax, bu bölgedeki alternatif sayısını azaltmayı planlıyor. Kırmızı-Beyazlılar'ın bu anlamdaki ilk hedefi, geçen sezonu İspanyol ekibi Alaves'te kiralık olarak geçiren Lisandro Magallan... 26 yaşındaki tecrübeli savunmacı cumartesi günü Ajax'ın sezon öncesindeki kampına katılacak.

Uzun süredir görüşüyorlar

Ancak Arjantinli yıldız stoper, teknik heyet tarafından gelecek sezon pek süre alamayacağı konusunda bir geri dönüş aldı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine kendisine bir kulüp bulması gerektiğini söyledi. Bu doğrultuda Magallan'ın en ciddi talipleri ise Türkiye'de bulunuyor. Sezonu şampiyon olarak noktalayan Medipol Başakşehir'in yanı sıra Bordo-mavili ekibin Magallan için uzun süredir girişimlerini sürdürdüğü Hollanda basınındaki haberlerde yer aldı.

Kolaylık sağlanacak

Bu anlamda Karadeniz ekibi, Ajax'ın yeni sezon kampı öncesinde yıldız futbolcunun takımıyla görüşecek. 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Magallan için Hollanda ekibinin de kolaylık sağlayacağı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu arada Arjantinli oyuncu için İspanya'dan birkaç takımın da devrede olduğu gelen haberler arasında.