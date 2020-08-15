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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da 1 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!
15.08.2020 - 18:23 | | DHA

Son dakika | Trabzonspor'da 1 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!

Trabzonspor, bir oyuncuda daha koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor'da 1 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!
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Trabzonspor Kulübü, dün bir oyuncusunda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, bugün yapılan testlerde bir oyuncusunda daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda dün bir oyuncumuzun COVID 19 testinin pozitif çıkmasının ardından aynı şikayetlerle PCR testi yaptıran bir başka oyuncumuzda da COVID 19 pozitif tespit edilmiş olup oyuncumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.

Son dakika | Trabzonsporda 1 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

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