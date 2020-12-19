Son dakika - Trabzonspor'da 3 isim yeniden ilk 11'e dönüyor!

Ziraat Türkiye Kupası’na ilk maçında veda eden ve ligde de son iki maçından beraberlikle ayrılan Trabzonspor, bugün sahasında Çaykur Rizespor’u mağlup ederek kötü gidişata son vermeyi hedefliyor.

Bordo-mavili takımda son yaşanan gelişmelerin ve hasta olanlar nedeniyle kadroda değişiklik bekleniyor. Karadeniz ekibinde hasta olan Abdülkadir Ömür ile Salih Karvazlı zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca Diabate, Plaza ve Bilal de alınan kararla kadro dışı bırakılmıştı.

Kupada Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmada ideal 11’ine göre 5 değişiklik yapan teknik direktör Abdullah Avcı’nın Çaykur Rizespor karşısında ideal kadroya dönüş yapması, buna ek olarak sakatlıktan dönen Nwakaeme, Djaniny ve kupa mücadelesinde performansı beğenilen Yusuf Sarı’ya da bu maçta forma vermesi bekleniyor.





Öte yandan Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, bugün ligde 39. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 38 maçta bordo-mavililerin 25, konuk ekibin ise 5 galibiyeti bulunurken, 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Trabzonspor 81 gol kaydederken, kalesinde 31 gol gördü.

Camiaya birlik ve beraberlik çağrısı

Trabzonspor’da Divan Kurulu ile diğer kurulların başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen istişare toplantısının ardından camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, bordo-mavili kulübün, Türk futbolunda bugüne kadar sayısız başarılara imza atığı, zaman zaman başarısızlıklar yaşasa da bunları bertaraf etme kararlılığını gösterdiği vurgulandı.

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