Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı beklentisi!

Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 8 haftasında ortaya koyduğu performansla taraftarını mutlu edemedi. İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıktığı zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, milli araya 6 puanla girdi. Bordo-mavili takım geride kalan 8 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise tam 15 gol gördü.

Açıklama bekleniyor

Süper Lig’de 6 puanla 17. basamakta yer alan bordo-mavili takım, geçen sezonun bir hayli gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi 2019-20’de 8. haftayı 15 puanla ikinci sırada kapatmıştı. Söz konusu dönemde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, 10 gole engel olamazken, rakip filelere 17 gol göndermişti. Eddie Newton’un yerine göreve getirilen ve 2+1 yıllık anlaşma sağlanan yeni teknik patron Abdullah Avcı önümüzdeki dönemde bu olumsuz tabloyu tersine çevirmeye çalışacak. Avcı’nın bugün resmen açıklanması bekleniyor.