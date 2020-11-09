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09.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı beklentisi!

Bordo-mavililer geçen sezon 8. haftayı 15 puanla kapatmıştı, bu yıl 6’da kaldı. Yeni teknik patron Abdullah Avcı önümüzdeki dönemde bu olumsuz tabloyu tersine çevirmeye çalışacak. Öte yandan bordo-mavili ekipte Abdullah Avcı’nın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

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 Trabzonspor, Süper Lig’in ilk 8 haftasında ortaya koyduğu performansla taraftarını mutlu edemedi. İhsan Gündüz Derelioğlu yönetiminde çıktığı zorlu Aytemiz Alanyaspor deplasmanından beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, milli araya 6 puanla girdi. Bordo-mavili takım geride kalan 8 lig maçında sadece 1 kez kazanırken, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Rakip fileleri 10 kez havalandıran Trabzonspor, kalesinde ise tam 15 gol gördü.

Açıklama bekleniyor
Süper Lig’de 6 puanla 17. basamakta yer alan bordo-mavili takım, geçen sezonun bir hayli gerisinde kaldı. Karadeniz ekibi 2019-20’de 8. haftayı 15 puanla ikinci sırada kapatmıştı. Söz konusu dönemde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Trabzonspor, 10 gole engel olamazken, rakip filelere 17 gol göndermişti. Eddie Newton’un yerine göreve getirilen ve 2+1 yıllık anlaşma sağlanan yeni teknik patron Abdullah Avcı önümüzdeki dönemde bu olumsuz tabloyu tersine çevirmeye çalışacak. Avcı’nın bugün resmen açıklanması bekleniyor.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı beklentisi

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