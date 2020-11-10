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10.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor!

Abdullah Avcı dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli hocanın yarın imza atması bekleniyor

Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi başlıyor!
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Trabzonspor’da yeni dönemin heyecanı resmen başladı. Süper Lig’de ilk 8 haftada 6 puan toplayan, Eddie Newton’la yolları ayıran ve teknik ekipte yeniliğe giden bordo-mavililerde, Abdullah Avcı’nın programı netleşti.
Trabzonspor ile her konuda anlaşan tecrübeli çalıştırıcının bugün Trabzon’a geleceği aktarıldı. Avcı’nın yarın ise imza töreni ve takım antrenmanıyla beraber yeni görevine adım atacağı kaydedildi.

Kariyeri için yeni bir sayfa açacak olan Abdullah Avcı, Trabzonspor’da milli takım arasını değerlendirmeye çalışacak. Ligin 9. haftasında sahasında BB Erzurum’u konuk edecek Karadeniz ekibi, böylece Abdullah Avcı yönetiminde de ilk maçına çıkacak.
57 yaşındaki teknik adamla beraber yeniden üst sıralar ve Türkiye Kupası hedefi için harekete geçilecek. Öte yandan Antalyaspor’dan daha yüksek bir maaş teklifi alan Abdullah Avcı, Trabzonspor’a hemen hemen yarı ücrete imza atmış olacak.
Ayrıca devre arasında yürütülecek transfer çalışmaları ve planları için de Trabzonspor Yönetimi ile görüşen Avcı, kendi ekibine transfer için belirli hazırlıklar yapılmasını söyledi.

Son dakika - Trabzonsporda Abdullah Avcı dönemi başlıyor

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