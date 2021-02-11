Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile adım adım zirveye!
Abdullah Avcı’nın gelişinin ardından yeni bir sayfa açan Trabzonspor zirve ile puan farkını altıya indirirken, son 10 yılın en iyi ikinci performansını da ortaya koymayı başardı
Süper Lig’de 23. hafta itibarıyla 51 puan topladığı 2010-11 sezonunda tarihinin en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, bu sezon geride kalan 23 maçlık bölümde 42 puanla, 2010-11’den sonra son 10 yılın en iyi 2. grafiğini çiziyor.
Deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek ligde 4. sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6’ya indiren bordo-mavililer, 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.
Süper Lig’de bu sezon çıktığı 23 maçta 42 puan toplayarak söz konusu periyotta 2010-11’den sonra son 10 sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen bordo-mavililer, 23. maçlar sonunda en kötü istatistiğini ise 2015-16 sezonunda ortaya koymuştu. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 23. maçlar sonunda 2010-11’de 51, 2011-12’de 39, 2012-13’te 30, 2013-14’te 34, 2014-15’te 40, 2015-16’da 27, 2016-17’de 35, 2017-18’de 36, 2018-19’da 36 ve 2019-20 sezonunda ise 48 puan hanesine yazdırdı.
Kalesini gole kapadı
Bordo-mavililer, kalesini gole kapatma noktasında da bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Geride kalan 23 maçta kalesinde 24 gol gören bordo-mavililer, söz konusu periyotta 19 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte en iyi ikinci performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, ligde oynanan 23. maçlar sonunda kalesinde 2011-12’de 25, 2012-13’te 27, 2013-14’te 29, 2014-15’te 36, 2015-16’da 35, 2016-17’de 22, 2017-18’de 33, 2018-19’da 33 ve 2019-20 sezonunda 24 gol görmüştü.