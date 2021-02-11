Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile adım adım zirveye!

Süper Lig’de 23. hafta itibarıyla 51 puan topladığı 2010-11 sezonunda tarihinin en iyi performanslarından birine imza atan Trabzonspor, bu sezon geride kalan 23 maçlık bölümde 42 puanla, 2010-11’den sonra son 10 yılın en iyi 2. grafiğini çiziyor.

Deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 2-0 mağlup ederek ligde 4. sıraya yükselen ve zirveyle puan farkını 6’ya indiren bordo-mavililer, 23 maç sonunda topladığı 42 puanla son 10 sezonun en iyi ikinci performansını ortaya koydu. 51 puan topladığı 2010-11 sezonundan sonra söz konusu periyotta geçen sezon 48 puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon ise 23 maçta hanesine 42 puan yazdırdı.

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 23 maçta 42 puan toplayarak söz konusu periyotta 2010-11’den sonra son 10 sezonun en iyi ikinci performansını sergileyen bordo-mavililer, 23. maçlar sonunda en kötü istatistiğini ise 2015-16 sezonunda ortaya koymuştu. Karadeniz ekibi, ligde oynadığı 23. maçlar sonunda 2010-11’de 51, 2011-12’de 39, 2012-13’te 30, 2013-14’te 34, 2014-15’te 40, 2015-16’da 27, 2016-17’de 35, 2017-18’de 36, 2018-19’da 36 ve 2019-20 sezonunda ise 48 puan hanesine yazdırdı.

Kalesini gole kapadı

Bordo-mavililer, kalesini gole kapatma noktasında da bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. Geride kalan 23 maçta kalesinde 24 gol gören bordo-mavililer, söz konusu periyotta 19 gol yediği 2010-11 sezonundan sonra geçen sezonla birlikte en iyi ikinci performansını sergiledi. Karadeniz ekibi, ligde oynanan 23. maçlar sonunda kalesinde 2011-12’de 25, 2012-13’te 27, 2013-14’te 29, 2014-15’te 36, 2015-16’da 35, 2016-17’de 22, 2017-18’de 33, 2018-19’da 33 ve 2019-20 sezonunda 24 gol görmüştü.