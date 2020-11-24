Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı ile kara bulutlar dağıldı!

Trabzonspor, Süper Lig’deki galibiyet özlemine Abdullah Avcı yönetiminde son verirken, kara bulutları dağıttı. Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 5 hafta aradan sonra kazanmayı başardı.



Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören Trabzonspor, Erzurumspor maçında kalesini de gole kapadı. Bu sezon ligin sadece 2. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında 0-0 berabere kalarak gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.

En son sahasında geçen sezon ligin 18. haftasında Kasımpaşa’yı 6-0 mağlup ederek gol yemeyen bordo-mavililer, 11 maç sonra rakiplerine gol şansı tanımadı. Karadeniz ekibi, ligde 308 gün sonra iç sahada bir maçı gol yemeden noktaladı. Özellikle pandemi döneminde sahasında galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, iç saha kabusuna da son verdi. Söz konusu dönemde sahasında 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanan Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı ile ilk maçta galip geldi.

Yeni hedef Ankaragücü

Karadeniz ekibi, cuma günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Bordo-mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenilenme programı uyguladı. İkinci gruptakiler ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, 5’e 2, dayanıklılık çalışmaları ve çift kale maç yaptı.