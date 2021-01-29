Son dakika - Trabzonspor'da Abdullah Avcı sonrası büyük değişim!

ERKAN AYRAÇ

Süper Lig’in 9. haftasında göreve getirilen tecrübeli teknik adam beklentileri karşılıksız bırakmadı. Avcı, 8 puanla 15. sırada teslim aldığı bordo-mavili takımı, 21. haftada 6. sıraya çıkarırken, TFF Süper Kupa’yı da kaldırarak herkesin takdirini kazanmayı başardı.

Trabzonspor’da Abdullah Avcı fırtınası esmeye devam ediyor. Süper Lig’e iyi başlayamayan ve hem oynadığı futbolla hem de aldığı sonuçlarla eleştiri toplayan bordo-mavili takımda 9. hafta dümene geçen tecrübeli çalıştırıcı, ‘bitmiş’ denilen takımı diriltti.

Kadro aynıydı, fakat ‘aile’ vurgusu eksikti. Avcı bunu Karadeniz ekibine yeniden aşılayarak kısa zamanda zirveye tırmanan bir takım inşaa etti. Bordo-mavililerin teknik patronu göreve başladığında takım ligde 8 puanla 15. sırada yer alıyordu.

Avcı öncelikle bu kötü görüntüyü ortadan kaldırdı. 57 yaşındaki teknik adam ilk yarı sonunda 33 puanı olan ve 6. sırada yer alan bir takım yarattı. Söz konusu 12 maçta Trabzonspor 8 galibiyet yaşarken, 3 kez beraberliğe razı oldu. Tek yenilgisini ise Galatasaray’dan aldı.

Avcı, ayrıca bu kadar zorlu bir fikstür ve yoğun tempoda Abdülkadir Ömür gibi bir yıldızını kaybetse de kadro içinden bu önemli eksiğe çare bulmayı da başardı. Tecrübeli çalıştırıcı, yeni transfer Berat Özdemir’e ise hemen şans vererek onun 11’e adapte olmasını sağladı.



Taraftara mesaj

Ligde yükselişe geçen bordo-mavililer en zorlu sınavını Medipol Başakşehir karşısında verdi. Kritik randevuda hem son şampiyon hem de zorlu hava şartları ile mücadele eden Karadeniz ekibi, TFF Süper Kupa’yı müzesine götürerek, takım içindeki birlikteliğin sağlamlaşmasına sebep olurken, taraftarına da önümüzdeki günler için büyük umut aşıladı.

Olimpiyat uğuru

Medipol Başakşehir’i TFF Süper Kupa maçında mağlup eden Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki başarılarına bir yenisini ekledi. İstanbul’da önceki yıllarda iki kez Türkiye Kupası, bir defa da TFF Süper Kupa’yı kaldıran bordo-mavililer, Başakşehir’i devirerek, bir kez daha mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi kazandığı bu kupayla taraftara da ikinci yarının çok farklı olacağı mesajını verdi.

Ağaoğlu’nun ikinci kupası

Trabzonspor, 8 Nisan 2018 tarihinde kulüp başkanlığına seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde, müzesine iki kupa getirdi. Bordo-mavililer, Ağaoğlu yönetiminde geride kalan 3 yıllık süreçte, bir Ziraat Türkiye Kupası, bir de Süper Kupa zaferine ulaştı.

Ayrıca Trabzonspor bu süreçte ligi ikinci sırada tamamladığı 2019-20 sezonunda şampiyonluğu da son haftalarda kaptırdı. Ahmet Ağaoğlu döneminde 3 yıla iki kupa sığdıran Trabzonspor, kazandığı kupalar açısından en parlak dönemlerinden birini geçirdi.

Trabzonsporlu Futbolcuların Süper Kupa Kutlaması