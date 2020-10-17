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17.10.2020 - 01:03 |

Son dakika | Trabzonspor'da Başakşehir öncesi eksiklikler düşündürüyor!

Süper Lig'de Başakşehir maçından mutlak galibiyet hedefleyen Trabzonspor’da eksikler can sıktı.

Son dakika | Trabzonspor'da Başakşehir öncesi eksiklikler düşündürüyor!
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Ligin üst sırada yer alabilmek için Başakşehir maçından mutlak galibiyet hedefleyen Trabzonspor’da eksikler can sıktı. Bordo-mavililerde cezalı Flavio’nun dışında, Abdülkadir Parmak evinde tedavi olurken, hastalıkları devam eden Ekuban ve Nwakaeme ise salonda çalıştı.

Bir futbolcuda pozitif vaka
Lige verilen milli arada Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını devam ettiren Trabzonspor’da bir oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Bordo mavili kulübün açıklamasında, “Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza rutin olarak uyguladığımız Kovid-19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan oyuncumuzun tedavisi sürmektedir” ifadesi kullanıldı.

Son dakika | Trabzonsporda Başakşehir öncesi eksiklikler düşündürüyor

Son dakika | Trabzonsporda Başakşehir öncesi eksiklikler düşündürüyor

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