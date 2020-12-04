Son dakika - Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu’ndan kadro müjdesi!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Abdullah Avcı’nın teknik direktörlük görevine gelmesiyle çok farklı bir kimliğe kavuştuklarını ifade etti.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i ikinci sırada bitirirken, Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon olduklarını hatırlatan Ağaoğlu, “Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gelmiş olduğumuz noktada sezon başıyla ilgili konuşmanın bir anlamı yok. Rahmetli Süleyman Demirel’in dediği gibi geçmişi revize etmek mümkün olsaydı, hepimiz çok farklı yerlerde olurduk. Hocamız Abdullah Avcı takımdaki herkesin gerçek performansını görmek istiyor. Bunu gördükten sonra transfer konusunu değerlendirecek. Bana veya başka bir yöneticiye transferi sormayın çünkü sorumlu olanlar izleme komitesi ve Abdullah Avcı’dır” diye konuştu.

Ahmet Ağaoğlu, TFF’nin pandemi ve ligin 21 takımla oynanması nedeniyle bir takım değişiklikler yapacağını da bildirdi. Ağaoğlu, “TFF bazı önlemler aldı. Kadroyu 35’e çıkarttılar, altyapı kuralını esnettiler. Yakında açıklayacaklar diye söylüyorum. Mart veya nisan ayında çok takım ligde farklı bir konumda olabilir” dedi.

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