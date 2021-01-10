Son dakika - Trabzonspor'da 'bay' rahatlığı!

Trabzonspor’da maç yapmadan geçilen ‘bay’ haftasının rahatlığı yaşanıyor. Bu sezon fikstürdeki maç sayısının artmasıyla eskisi gibi ocak ayında devre arası kampı olmadığı için yoğun bir tempoda olan kulüpler 3 günde 1 maç yapıyor. Trabzonspor’da maç yapmadan geçilen ‘bay’ haftasının rahatlığı yaşanıyor. Bu sezon fikstürdeki maç sayısının artmasıyla eskisi gibi ocak ayında devre arası kampı olmadığı için yoğun bir tempoda olan kulüpler 3 günde 1 maç yapıyor. Ancak bordo-mavililer ‘bay’ haftası sayesinde ocak ayında sanki devre arası varmış gibi bir boşluk yakaladı. Son maçını 6 Ocak’ta Göztepe’ye karşı evinde oynayan ve 1-0 kazanan Karadeniz ekibi, hem Türkiye Kupası’nda olmadığı hem de 18. haftayı maç yapmadan geçeceği için 10 günlük bir rahatlık yaşadı.

Herkes dinlendi

Trabzonspor, Süper Lig’de bir diğer maçına 19. hafta karşılaşmasında 16 Ocak tarihinde Antalyaspor deplasmanında çıkacak. Gelecek maçın Antalya’da ve kış aylarında nispeten sıcak bir şehirde olacak olması da olumlu karşılandı.

Adeta ocak ayında bir Antalya kampı fırsatı yakalayan Abdullah Avcı ve öğrencileri, adeta nefes aldı. Ligde arka arkaya gelen 2 galibiyle zaten mutlu olan Trabzonspor birçok eksiğini de kapatabilecek. Sakatlık ya da hastalık sıkıntısı bu dönemde giderilecek, transfer çalışmaları daha rahat yapılacak ve fiziksel anlamda dinlenme şansı elde edilecek. Ayrıca teknik heyet de rakipleri izleyerek, puan durumunun son haline göre plan yapabilecek.

Abdullah Avcı ''Rakibe ‘buradan çıkamayacağını’ hissettirmeniz lazım..! ''