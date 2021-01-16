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16.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Berat Özdemir heyecanı

Ocak ayı döneminin ilk transferi olan Berat Özdemir, Trabzonspor’da büyük bir heyecanla karşılandı. Genç yıldız, “Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır” mesajıyla beğeni topladı

Son dakika - Trabzonspor'da Berat Özdemir heyecanı
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Trabzonspor’da Berat Özdemir heyecanı yaşanıyor. Bordo-mavili takımın ocak ayı dönemindeki ilk transferi olarak dikkat çeken 22 yaşındaki orta saha hem takım arkadaşları hem de teknik heyetle kısa sürede kaynaştı.
Takımla artık antrenmanlara başlayan Berat, teknik direktör Abdullah Avcı’nın da direkt ilk 11’de düşündüğü bir isim.

Trabzonspor’da da dün genç oyuncu için özel bir video yayınlandı.  Gençlerbirliği’nden bordo-mavililere transfer olan Berat’ın, yayınlanan videoda soyunma odasında 2 numaralı Trabzonspor formasını giyerek Medical Park Stadı’na çıkış anlarına yer verildi.

‘Korkum yok’
Videoda taraftarlara mesaj gönderen Berat’ın, “Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum” mesajı beğeni topladı.
Heyecanlı olduğunu dile getiren yıldız orta saha, “Biliyorum, bu benim için yeni bir meydan okuma. Ama hiçbir korkum yok. Telleri aşan o küçük çocuk artık dalgalı denizlerde mücadele etmeye hazır. Bu forma ile sahada mücadele edeceğim anı sabırsızlıkla bekliyorum. Ben Berat ve ben hazırım” sözleriyle mesajını noktaladı.

Son dakika - Trabzonsporda Berat Özdemir heyecanı

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