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14.02.2021 - 20:22 |

Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun daha coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. 

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Son dakika - Trabzonsporda bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

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