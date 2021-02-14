14.02.2021 - 20:22 |
Son dakika - Trabzonspor'da bir futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Trabzonspor'da bir futbolcunun daha coronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.