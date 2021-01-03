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03.01.2021 - 18:24 |

Son dakika - Trabzonspor'da Caleb Ekuban gol sevincini anlattı!

Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Trabzonspor'da Caleb Ekuban gol sevincini anlattı!
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Süper Lig'de Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da Caleb Ekuban açıklamalarda bulundu.

"Bugün sahaya çıktığımda duygularımı sahaya yansıtmak istedim. Galibiyeti getiren golü attığım için çok sevinçliyim. Gol sevincim, takım arkadaşlarımı eğlendirmek için yaptığım bir hareketti. Enerjinin kaynağı takım arkadaşlarım. Ben top kaybetttiğimde onlar mücadele ediyor. Ben de onları eğlendirmek istedim."

Son dakika - Trabzonsporda Caleb Ekuban gol sevincini anlattı

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