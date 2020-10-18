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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
18.10.2020 - 16:32 |

Son dakika | Trabzonspor'da Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'un Ganalı futbolcusunun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Son dakika | Trabzonspor'da Ekuban'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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"Futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban’ın 13 Ekim’de Gana Milli takımı kampından Trabzon’a döndükten sonra kamptaki oda arkadaşının COVID-19 testinin pozitif çıktığı öğrenilmiştir.

Pozitif vaka ile temaslı olduğu gerekçesiyle izole edilerek takibi sürdürülen oyuncumuzun ilerleyen günlerde yüksek ateş şikayeti ile hastanede tedavisi yapılmış ve beraberinde uygulanan iki adet PCR test sonucu negatif çıkmıştır.

17 Ekim 2020 tarihinde yapılan son testi pozitif çıkan futbolcumuz ev izolasyonuna alınarak tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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