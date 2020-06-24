Son dakika | Trabzonspor'da Hosseini’ye ceza geliyor

Alanyaspor - Trabzonspor maçının sonlarına doğru bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Hosseini, Alanyasporlu oyuncuya gereksiz ve kontrolsüz yaptığı hareket sonrasında direkt olarak kırmızı kart görmüş ve bordo-mavili takımın da 10 kişi kalmasına neden olmuştu.

Asist Analiz'in haberine göre Trabzonspor yönetimini ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’i sinirlendiren bu hareketin ardından bordo-mavili kulübün, iç disiplin talimatını devreye sokacağı ve Hosseini’ye para cezası verileceği öğrenildi.

Maçtan sonra Hüseyin Çimşir’den ve takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenilen Hosseini’nin, maçın atmosferinden kaynaklı böyle bir hareket yaptığını söyleyerek; herkesten özür dilediği ifade edildi.

Bordo-mavili ekipte bu sezon toplamda 26 karşılaşmaya çıkan İranlı stoper, 1 gol atma başarısı göstermişti. Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 24 yaşındaki stoperin kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.