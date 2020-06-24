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24.06.2020 - 13:14 |

Son dakika | Trabzonspor'da Hosseini’ye ceza geliyor

Süper Lig'de Trabzonspor’da 2-2 eşitlikle sonuçlanan Alanyaspor deplasmanında kırmızı kart gören Hosseini’ye ceza geliyor.

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Alanyaspor - Trabzonspor maçının sonlarına doğru bordo-mavili ekibin savunma oyuncusu Hosseini, Alanyasporlu oyuncuya gereksiz ve kontrolsüz yaptığı hareket sonrasında direkt olarak kırmızı kart görmüş ve bordo-mavili takımın da 10 kişi kalmasına neden olmuştu.

Asist Analiz'in haberine göre Trabzonspor yönetimini ve teknik direktör Hüseyin Çimşir’i sinirlendiren bu hareketin ardından bordo-mavili kulübün, iç disiplin talimatını devreye sokacağı ve Hosseini’ye para cezası verileceği öğrenildi.

Son dakika | Trabzonsporda Hosseini’ye ceza geliyor

Maçtan sonra Hüseyin Çimşir’den ve takım arkadaşlarından özür dilediği öğrenilen Hosseini’nin, maçın atmosferinden kaynaklı böyle bir hareket yaptığını söyleyerek; herkesten özür dilediği ifade edildi.

Bordo-mavili ekipte bu sezon toplamda 26 karşılaşmaya çıkan İranlı stoper, 1 gol atma başarısı göstermişti. Trabzonspor, geçtiğimiz günlerde sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 24 yaşındaki stoperin kontratını 1 yıl daha uzatmıştı.

 

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