Son dakika - Trabzonspor'da Hugo sakatlandı



Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray’a 2-0 mağlup olurken stoper Vitor Hugo sakatlanarak oyundan çıktı. 67. dakikada sakatlık yaşayan Hugo yerini Hosseini’ye bıraktı. Brezilyalı stoperin belinde yaşadığı ağrılar üzerine oyundan alındığı ifade edildi. Hugo’nun MR’ının çekileceği ve son durumunun değerlendirileceği bildirildi.

‘İki pozisyon verdik onlar da gol oldu’

Edgar Ie, Vitor’la aralarında iyi bir uyum olduğunu söyledi, “Birbirimizi anlıyoruz aynı dili konuştuğumuz için saha içinde de iyi anlaşıyoruz. Maç boyu pozisyon vermedik. Belki iki pozisyon verdik onlar da gol oldu” dedi. Bordo-mavili futbolcu, “Maçın başında Djaniny ile pozisyon yakaladık, gol olsa farklı olabilirdi, olmadı” ifadelerini de kullandı.

‘Çalışmaya devam’

Trabzonspor’un sol beki Marlon “Büyük maçlar detaylarda kazanılıp detaylarda kaybedilir” dedi. Brezilyalı futbolcu “Tony çok iyi bir oyuncu onunla oynamaktan çok mutluyum. Aynı tarafta oynamaktan da çok mutluyum. Bana çok şey katıyor. Hafta içi yine çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.