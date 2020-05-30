Son dakika - Trabzonspor'da Joao Pereira imzayı attı!

Trabzonspor'un yaptığı açıklama şöyle;

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu’nun katılımıyla futbolcumuz Joao Pereira’ya düzenleyeceğimiz imza töreni 16.15'te Twitter ve Instagram hesaplarımızdan canlı olarak yayınlanacaktır.

Ağaoğlu: '1 yıl daha anlaştık'

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun imza törenindeki açıklamaları şöyle;

"Joao Pereira'nın sözleşmesi sona eriyordu, kendisiyle 1 yıl daha anlaştık. Yüksek aidiyeti var. Trabzon'u, Trabzonspor'u benimsemiş, önemli bir oyuncumuz. Joao Pereira ile kısa süren bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi futbolu Trabzonspor'da noktalamayı arzu ettiğini belirtti. Ücret konusunda kendisi bizi hiç üzmedi. Her iki tarafı da mutlu edecek bir sözleşmeye imza attık.'

'Bilal ve Majid'in opsiyon haklarını kullandık'

'Bilal ve Majid'in sözleşmesindeki opsiyon haklarını da kullandık, ikisi de önümüzdeki sezon da yola devam ediyorlar.'

'Sosa Trabzonspor'da devam etmek istiyor'