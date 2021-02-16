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16.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da koronavirüs alarmı! Tesislerde önlemler artırıldı...

Trabzonspor, dört futbolcunun testi pozitif çıkınca tesislerde önlemleri artırdı, Abdullah Avcı da öğrencilerini uyardı

Son dakika - Trabzonspor'da koronavirüs alarmı! Tesislerde önlemler artırıldı...
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ERKAN AYRAÇ

Bordo-mavili kulüpte hafta başından itibaren Kovid-19 ile savaş başladı. Vaka sayısının artmasıyla, yönetim perşembe günü yapılacak testleri erkene çekerken, Teknik Direktör Avcı da oyuncularından normal yaşantılarında daha dikkatli olmalarını istedi.

Trabzonspor alınan başarılı sonuçların sevincini yaşayamaz oldu. Yoğun temponun yanında Kovid-19 testlerinde pozitif sayısının dörde çıkması yönetimi ve teknik heyeti yeni önlemler almaya itti.
Yönetim tesisleri her gün dezenfekte ettirirken, yeni vakalar çıkmasını önleme adına da perşembe günü yapılacak olan testlerin gününü önceye çekti ve bugün gerçekleştirilmesine karar verdi. Bordo-mavili idarecilerin bugünkü kontrollerin yanında perşembe günü tekrar test yaptıracağı bildirildi.
Tesislerde önlemler artırılsa bile Teknik Direktör Abdullah Avcı oyuncularıyla bir toplantı yaparak onları uyardı. Her kulüp gibi kendilerinin de bu salgınla savaştığını öğrencilerine aktaran tecrübeli çalıştırıcının, “Virüsün nereden bulaşacağı belli değil. Hepimiz tesislerde gerekli önlemleri alıyoruz. Ama normal hayatlarınızda da kendi kısıtlamalarınızı getirmelisiniz. Vaka sayılarının artmaması için siz de elinizden geldiğinde dikkatli olun” dediği öğrenildi.
Öte yandan 4 futbolcunun yanında kart cezalısı Nwakaeme’nin de Başakşehir maçında forma giyemeyecek olması Abdullah Avcı’yı düşündürüyor. Rakibin ligde iyi sonuçlar alamamasına rağmen son şampiyon olduğunu oyuncularına hatırlatan tecrübeli teknik adam, hafta boyunca herkese yeni sistemi ezberletecek.

Son dakika - Trabzonsporda koronavirüs alarmı Tesislerde önlemler artırıldı...

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