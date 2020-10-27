Son dakika - Trabzonspor'da Newton için karar zamanı

Başakşehir yenilgisiyle sorgulanan, Fenerbahçe mağlubiyetiyle hedefin tam ortasına konulan teknik direktör Eddie Newton’un Trabzonspor’daki geleceği bordo-mavili yönetim tarafından belirlenecek.

İngiliz teknik adamın yeteneklerinin tartışılması ve Trabzonspor’un başında yetersiz bulunması, bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Yönetimdeki üst düzey isimlerin, Newton ile ayrılığa sıcak baktıkları belirtilirken, bu görev için düşünülen ilk isim, Abdullah Avcı... Tecrübeli çalıştırıcıyla daha önce de görüşen bordo-mavililerin, Avcı ile 2.5 yıllık bir anlaşma yapacağı, bu sezon için 7 milyon lira alacağı ifade edildi.



Yayına çıkmadı

Beşiktaş ile yollarını ayırmasının ardından sezon başında herhangi bir ekiple anlaşma yapmayan Abdullah Avcı, beIN Sports ile anlaşmaya varmıştı. Yayıncı kuruluşta maçları yorumlayan Avcı’nın, Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ekrana çıkmaması, “Karadeniz ekibiyle anlaşıyor” iddialarını güçlendirdi. Ancak Digiturk’ün Avcı’yı bu maçta görevlendirmediği ifade edildi.