Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme soru işareti

Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton’un ayrılığının ardından bugün Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına çıkacak, çok kritik bir maç oynayacak.



Puan cetvelinde küme düşme hattında yer alması nedeniyle taraftarını üzen bordo-mavililer, bu sezonun flaş ekibi Alanyspor’u devirerek ayağa kalkmayı amaçlıyor.

Yeni teknik adam konusunda henüz resmi bir açıklama yapmayan ancak Abdullah Avcı konusunda büyük yol kat eden Trabzonspor Yönetimi, bugünkü maç için İhsan Derelioğlu’nun sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmişti. Derelioğlu bu maça teknik sorumlu sıfatıyla çıkacak.

Bordo-mavililerdeki en büyük sıkıntı, sakatlığı nedeniyle tam bir çalışma programı uygulayamayan Nwakaeme... Ağrıları nedeniyle Trabzon’da üç idman kaçıran, Alanya’da dün yapılan son antrenmanda da düz koşu yapan oyuncunun durumu netlik kazanmadı. Bugün bir kez daha test edilecek olan oyuncunun durumu daha sonra netlik kazanacak.







Hüseyin karantinada

Karadeniz ekibinde karantina süreci devam eden Hüseyin Türkmen’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı yer almayacak. Trabzonspor’da hastalıktan tamamen kurtulan Ekuban ile Abdulkadir Parmak’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Nwakaeme oynayamazsa Djaniny sahada olacak.

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