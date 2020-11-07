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07.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme soru işareti

Trabzon’da üç idman kaçıran, Alanya’daki son antrenmanda da düz koşu yapan oyuncu bugün bir kez daha test edilecek ve oynayıp oynayamayacağına karar verilecek

Son dakika - Trabzonspor'da Nwakaeme soru işareti
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Trabzonspor, Teknik Direktör Eddie Newton’un ayrılığının ardından bugün Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına çıkacak, çok kritik bir maç oynayacak.

Puan cetvelinde küme düşme hattında yer alması nedeniyle taraftarını üzen bordo-mavililer, bu sezonun flaş ekibi Alanyspor’u devirerek ayağa kalkmayı amaçlıyor.
Yeni teknik adam konusunda henüz resmi bir açıklama yapmayan ancak Abdullah Avcı konusunda büyük yol kat eden Trabzonspor Yönetimi, bugünkü maç için İhsan Derelioğlu’nun sözleşmesini Türkiye Futbol Federasyonu’na iletmişti. Derelioğlu bu maça teknik sorumlu sıfatıyla çıkacak.
Bordo-mavililerdeki en büyük sıkıntı, sakatlığı nedeniyle tam bir çalışma programı uygulayamayan Nwakaeme... Ağrıları nedeniyle Trabzon’da üç idman kaçıran, Alanya’da dün yapılan son antrenmanda da düz koşu yapan oyuncunun durumu netlik kazanmadı. Bugün bir kez daha test edilecek olan oyuncunun durumu daha sonra netlik kazanacak.

Son dakika - Trabzonsporda Nwakaeme soru işareti


Hüseyin karantinada
Karadeniz ekibinde karantina süreci devam eden Hüseyin Türkmen’in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Salih Kavrazlı yer almayacak. Trabzonspor’da hastalıktan tamamen kurtulan Ekuban ile Abdulkadir Parmak’ın ilk 11’de yer alması bekleniyor. Nwakaeme oynayamazsa Djaniny sahada olacak.

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Son dakika - Trabzonsporda Nwakaeme soru işareti

 

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