04.10.2020 - 07:00 |
Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!
Transferde son dakika... Trabzonspor transferde hamlelerini sıklaştırdı. Bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için yoğun çaba harcıyor.
Transferin son günlerinde Trabzonspor hamlelerini sıklaştırdı. Bordo-mavililerin şehre getirdiği 29 yaşındaki forvet Djaniny Semedo’da işlem tamamlandı, Sörloth’un alternatifi olarak kadroya katıldı.
Karadeniz ekibi son olarak stoper hattına da takviye arıyor. Bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için yoğun çaba harcıyor.
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