Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!

Transferin son günlerinde Trabzonspor hamlelerini sıklaştırdı. Bordo-mavililerin şehre getirdiği 29 yaşındaki forvet Djaniny Semedo’da işlem tamamlandı, Sörloth’un alternatifi olarak kadroya katıldı.

Karadeniz ekibi son olarak stoper hattına da takviye arıyor. Bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için yoğun çaba harcıyor.

Diabate İmza Töreni