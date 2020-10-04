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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!
04.10.2020 - 07:00 |

Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!

Transferde son dakika... Trabzonspor transferde hamlelerini sıklaştırdı. Bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için yoğun çaba harcıyor.

Son dakika | Trabzonspor'da Semedo tamam, Hugo sırada!
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Transferin son günlerinde Trabzonspor hamlelerini sıklaştırdı. Bordo-mavililerin şehre getirdiği 29 yaşındaki forvet Djaniny Semedo’da işlem tamamlandı, Sörloth’un alternatifi olarak kadroya katıldı.
Karadeniz ekibi son olarak stoper hattına da takviye arıyor. Bordo-mavililer, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo için yoğun çaba harcıyor.

Son dakika | Trabzonsporda Semedo tamam, Hugo sırada

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