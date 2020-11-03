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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Trabzonspor'da teknik adam arayışı sürüyor!
03.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da teknik adam arayışı sürüyor!

Eddie Newton’la yollarını ayıran Trabzonspor'da adaylar konusunda titizlikle çalışılıyor.Mustafa Reşit Akçay güçlü bir aday olarak öne çıkıyor

Son dakika - Trabzonspor'da teknik adam arayışı sürüyor!
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Ligde ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor’da tek gündem teknik direktör konusu oldu. Eddie Newton’la yollarını ayıran bordo-mavililerde adaylar konusunda titizlikle çalışılıyor. Bir dönem Trabzonspor’u çalıştıran M.Reşit Akçay güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fatih Tekke ve Şota gibi eski yıldızlar da adaylar arasında duruyor. Cumartesi günü deplasmanda yapılacak Alanya maçına kadar yeni hocanın yetiştirilmesi isteniyor. Ayrıca gelecek haftaki milli takım arasının da yeni hoca ve takıma avantaj sağlaması umuluyor.

Son dakika - Trabzonsporda teknik adam arayışı sürüyor

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