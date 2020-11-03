Son dakika - Trabzonspor'da teknik adam arayışı sürüyor!

Ligde ilk 7 haftada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor’da tek gündem teknik direktör konusu oldu. Eddie Newton’la yollarını ayıran bordo-mavililerde adaylar konusunda titizlikle çalışılıyor. Bir dönem Trabzonspor’u çalıştıran M.Reşit Akçay güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Ayrıca Fatih Tekke ve Şota gibi eski yıldızlar da adaylar arasında duruyor. Cumartesi günü deplasmanda yapılacak Alanya maçına kadar yeni hocanın yetiştirilmesi isteniyor. Ayrıca gelecek haftaki milli takım arasının da yeni hoca ve takıma avantaj sağlaması umuluyor.

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