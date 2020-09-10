Son dakika | Trabzonspor'da Trondsen şoku! 6 ay sahalardan uzak kalacak

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven; oyuncular Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Joao Pereira'nın sakatlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Güven, dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen Trondsen'in bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiğini kaydetti. Yaşar Kibar Güven, ameliyatı planlanan futbolcunun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalacağını belirtti.

Anders Trondsen

Dün sabah yapılan antrenmanda dizi dönen futbolcumuzun bugün yapılan muayene ve çekilen MR neticesinde sağ diz ön çapraz bağında yırtık tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan futbolcumuzun yaklaşık 6 ay süreyle sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.

Marlon Xavier

Sol arka adalesinde gerilme oluşan oyuncumuzun yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sol uyluk arka adalesinde (biceps femoris) ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.

Joao Pereira

Çaykur Rizespor ile oynadığımız hazırlık maçında dizinden sakatlanan Joao Pereira’nın yapılan muayene ve incelenen MR grafileri neticesinde sağ diz iç yan bağında birinci derece zorlanma tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir.