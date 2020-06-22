22.06.2020 - 22:11 |
Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Hosseini şoku!
Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da ilk yarıda sakatlanan Uğurcan Çakır, devre arasında oyundan alındı, Erce Kardeşler oyuna girdi. Öte yandan maçın sonlarına doğru Trabzonspor'da Hosseini kırmızı kart gördü.
Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, bir futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Genç kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin 38. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Genç eldiven, ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının başında yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.
Kırmızı çıktı
Trabzonspor'da Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.