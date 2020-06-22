Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Hosseini şoku!
22.06.2020 - 22:11 |

Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır ve Hosseini şoku!

Süper Lig'de Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da ilk yarıda sakatlanan Uğurcan Çakır, devre arasında oyundan alındı, Erce Kardeşler oyuna girdi. Öte yandan maçın sonlarına doğru Trabzonspor'da Hosseini kırmızı kart gördü.

ABONE OL

Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor, bir futbolcusunu sakatlığa kurban verdi. Genç kaleci Uğurcan Çakır, mücadelenin 38. dakikasında bir sakatlık geçirdi. Genç eldiven, ilk yarıyı tamamladı ancak ikinci yarının başında yerini Erce Kardeşler'e bıraktı.

Kırmızı çıktı
Trabzonspor'da Majid Hosseini, Salih Uçan'a yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Son dakika | Trabzonsporda Uğurcan Çakır ve Hosseini şoku

Son dakika | Trabzonsporda Uğurcan Çakır ve Hosseini şoku

    Okan Kocuk’un babası Alper Ulusoy’a tepki gösterdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Mustafa Cengiz: "Benim için en kolay şey istifa ama bunu yapamam"
      Son dakika | Mustafa Cengiz: "Benim için en kolay şey istifa ama bunu yapamam"
    2. Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı!
      Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır sakatlandı!
    3. Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
      Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
    4. Bursaspor Metin Diyadin ile prensipte anlaştı!
      Bursaspor Metin Diyadin ile prensipte anlaştı!
    5. Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık"
      Son dakika | Ankaragücü başkanı Fatih Mert: "Maçın tekrarlanması için başvuru yaptık"



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'den paylaşım!

    Mario Lemina ve Sofiane Feghouli'den paylaşım!

    Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

    Eczacıbaşı VitrA'da Simge Şebnem Aköz'ün sözleşmesi uzatıldı

    Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

    Antalyaspor-Çaykur Rizespor (CANLI)

    Beşiktaş'a teklif! "3 milyon euroya veririz"

    Beşiktaş'a teklif! "3 milyon euroya veririz"

    Sıradaki Haber