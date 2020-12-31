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31.12.2020 - 08:09 |

Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip birden

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, bir menajerlik şirketi tarafından Inter ve Roma'ya önerildi.

Son dakika | Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'a 2 dev talip birden
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Trabzonspor'un 24 yaşındaki yıldız kalecisi Uğurcan Çakır'ın İtalyan devlerine önerildiği iddia edildi.

TuttoMercatoWeb'de yer alan habere göre; Uğurcan Çakır'ın, Playmaker Soccer Agency isimli menajerlik şirketi aracılığıyla Roma ve Inter'e önerildi. Genç, potansiyelli ve uzun yıllar kalesini koruyacak yıldız bir isim arayan iki İtalyan kulübünün, teklif üzerine düşünme kararı aldığı belirtildi.

Haberin detayında, Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ve Türk futbolunun en önemli kalecilerinden biri olduğu vurgusu yapıldı.

Ümraniye Yamanspor'dan 15 yaşında Trabzonspor altyapısına transfer olan Uğurcan Çakır, bu sezon 14 maçta Trabzonspor kalesini korudu ve 5 maçta kalesini gole kapattı.

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