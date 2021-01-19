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19.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'da yeni transfer Berat Özdemir'e ilk 11 şansı!

Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transfer Berat’a ilk 11’de forma verirken, forvette Afobe’ye şans tanıyacak

Son dakika - Trabzonspor'da yeni transfer Berat Özdemir'e ilk 11 şansı!
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Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kalarak morali bozulan Trabzonspor, bugün konuk edeceği İttifak Holding Konyaspor’u yenerek son puan kaybını unutturmak istiyor.
Süper Lig’de üç maçtır kaybetmeyen, ancak son Antalyaspor maçından beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, bugün kazanarak ligde yeniden yükselişe geçmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, son oynanan Antalyaspor karşısındaki 11’inde değişiklik yaparak, savunmada Serkan’ın yerine Pereira, Hosseini’nin yerine de Vitor Hugo’ya forma verebileceği ifade edildi.

İdmanda denedi
Ara transfer döneminde Trabzonspor’a katılan ilk oyuncu olan ancak antrenman eksiği nedeniyle Antalyaspor mücadelesinde kadroya alınmayan Berat Özdemir’in, bugün ilk 11’de yer alması bekleniyor. Berat dünkü idmanda ilk 11’de denendi.
Abdullah Avcı, forvet hattına da dokundu. Djaniny’yi yedek takımda oynatan Avcı, Afobe’yi 11’de görevlendirdi.
Karadeniz ekibinde, İttifak Holding Konyaspor karşılaşması öncesi üç isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde 3’er sarı kartı bulunan Baker, Abdulkadir Parmak ve Pereira, Konyaspor mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Son dakika - Trabzonsporda yeni transfer Berat Özdemire ilk 11 şansı

Son dakika - Trabzonsporda yeni transfer Berat Özdemire ilk 11 şansı

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