Son dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama;

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakan Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.