Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması
11.11.2020 - 16:20 |

Son dakika | Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor'a konuk olan ve 2-2 beraberlik ile biten maçta sakatlanan Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'dan açıklama geldi.

ABONE OL

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama;

Kulüp doktorumuz Op. Dr. Hakan Çelik, Abdülkadir Ömür’ün sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.  Hakan Çelik, “Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün pazar günü ve bugün çekilen MR değerlendirmesinde sol dizde kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine devam edilmektedir” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Süper Lig'i sallayan transfer çalımı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe ara transferde Başakşehir'in yıldızını kadrosuna katıyor! İnanılmaz takas...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Transferde büyük sürpriz! Arda ve Emre'nin ardından Atletico Madrid'e bir Türk daha...

Son dakika | Trabzonspordan Abdülkadir Ömür açıklaması

 

Nihat Özdemir'den flaş yayıncı kuruluş açıklaması
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Cengiz'den son dakika adaylık açıklaması!
    Cengiz'den son dakika adaylık açıklaması!
  2. Özdemir'den açıklama! Yayıncı kuruluş...
    Özdemir'den açıklama! Yayıncı kuruluş...
  3. Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir...
    Trabzonspor açıkladı! Abdülkadir...
  4. Resmen açıklandı! Ersun Yanal...
    Resmen açıklandı! Ersun Yanal...
  5. Formula 1 heyecanı TV+'ta
    Formula 1 heyecanı TV+'ta



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Rusya Milli Takımı'nda 3 korona virüs vakası

Son Dakika | Rusya Milli Takımı'nda 3 korona virüs vakası

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Beşiktaş'ta Başakşehir hazırlıkları

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Türkiye-Hırvatistan maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi? Uluslar Ligi maçları öncesi kritik sınav

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Son dakika haberleri | Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet