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30.01.2021 - 09:13 |

Son Dakika | Trabzonspor'dan bir transfer daha!

Fırtına, Efecan Karaca transferini de sona getirdi. 31 yaşındaki sağ kanat Galatasaray alt yapısında yetiştikten sonra Kartalspor, Adanaspor, Adana Demir ve Sarıyer'de oynadı.

Son Dakika | Trabzonspor'dan bir transfer daha!
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Fırtına, Efecan Karaca transferini de sona getirdi. 31 yaşındaki sağ kanat Galatasaray alt yapısında yetiştikten sonra Kartalspor, Adanaspor, Adana Demir ve Sarıyer'de oynadı. Alanyaspor'da sıçrama yaptı ve Milli Takım'a yükseldi.

Efecan Karaca, Alanyaspor formasını 253 defa taşıdı. 23 gol attı, 41 asist yaptı. Toplamda 64 gole direkt etkisi oldu.

Son Dakika | Trabzonspordan bir transfer daha

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