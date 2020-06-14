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14.06.2020 - 19:12 | | DHA

Son dakika... Trabzonspor'dan CAS kararı!

Trabzonspor, UEFA'nın verdiği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının iptali için resmi başvuruyu yaptı.

Son dakika... Trabzonspor'dan CAS kararı!
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UEFA Disiplin Kurulu tarafından Avrupa kupalarından 1 yıl men edilen Trabzonspor Kulübü, cezaya itiraz ederek Uluslarası Spor Tahkim Mahkemesi CASa resmi başvuruyu yaptı.

İsviçre'nin Lozan kentinde bulunan CAS mahkemesine görevlendirdiği üç avukat ile 28 sayfalık dosyayla başvuru yapan bordo-mavililer, verilen 1 yıllık Avrupa kupalarından men cezasının kaldırılmasını talep etti. Trabzonspor'un bu başvurusunun 21 gün içerisinde CAS tarafından değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bordo-mavililerin hazırladıkları dosyalarla elinin güçlü olduğu ifade edildi.

Son dakika... Trabzonspordan CAS kararı

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