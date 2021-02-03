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03.02.2021 - 13:07 | | Sabah

Son dakika | Trabzonspor'dan flaş karar! Nwakaeme, Ekuban, Hosseini...

Trabzonspor yönetimi iç transferde Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Majid Hosseini'nin sözleşmelerini uzatmak için masaya oturma kararı aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı da yönetimle yapacağı toplantıda "Şimdiden bir transfer havuzu oluşturalım ve gelecek sezonun kadro yapısını oluşturalım” diyerek bir ön liste sunacak.

Son dakika | Trabzonspor'dan flaş karar! Nwakaeme, Ekuban, Hosseini...
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Trabzonspor'da rota iç transfer! Nwakaeme, Ekuban ve Hosseini'nin sözleşmeleri uzatılacak

Trabzonspor yönetimi iç transferde Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Majid Hosseini'nin sözleşmelerini uzatmak için masaya oturma kararı aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı da yönetimle yapacağı toplantıda "Şimdiden bir transfer havuzu oluşturalım ve gelecek sezonun kadro yapısını oluşturalım” diyerek bir ön liste sunacak.

Trabzonspor yönetim kurulu dış transfer çalışmalarının sona ermesinin ardından gözünü iç transfere çevirdi. Bordo-Mavili yönetim takımın yıldızlarından Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın yanı sıra Majid Hosseini'nin de sözleşmesini uzatmak için masaya oturma kararı aldı.

"ŞİMDİDEN GELECEĞİ PLANLAYALIM"
Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da yöneticilerle gelecek hafta yapmayı planladığı toplantıda "Şimdiden bir transfer havuzu oluşturalım ve gelecek sezonun kadro yapısını oluşturalım" diyecek ve bir ön liste sunacak.

DENİZLİSPOR MAÇINA YÜKSEK MOTİVASYON
Bordo-Mavililer, Süper Lig'in 23. haftasındaki Denizlispor ile oynayacağı maça yüksek motivasyonla çıkarak zirvedeki takımlara bir adım daha yaklaşmanın planlarını yapıyor.

BAKASETAS 11'E GELİYOR
Trabzonspor'un Denizlispor ile oynayacağı maçta yeni transfer Bakasetas karşılaşmaya ilk 11'de başlamaya hazırlanıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncusuna hazır olmasını söyledi.

Son dakika | Trabzonspordan flaş karar Nwakaeme, Ekuban, Hosseini...

 

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