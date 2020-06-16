Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık
16.06.2020 - 13:58 |

Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık

Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın 1 yıllık men kararının ardından CAS'a itiraz edildiğini KAP'a açıkladı.

Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın 1 yıllık men kararının ardından CAS'a itiraz edildiğini KAP'a açıkladı.

Trabonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Son dakika | Trabzonspordan KAPa açıklama: CASa itirazımızı yaptık

Trabzonspor Şampiyonluğa Emin Adımlarla ilerliyor!

    Alisha Lehmann'dan rabona örnekleri...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Aldin Cajic: Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi
      Aldin Cajic: Türkiye dünyanın en güçlü ülkesi
    2. Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'A itirazımızı yaptık
      Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'A itirazımızı yaptık
    3. Son dakika - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Muslera açıklaması
      Son dakika - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Muslera açıklaması
    4. Son dakika | Mauirico Isla'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı
      Son dakika | Mauirico Isla'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı
    5. Son dakika - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
      Son dakika - Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ege derbisine geri sayım

    Ege derbisine geri sayım

    Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak!

    Transfer haberleri - Galatasaray’ı Belhanda’dan Fenerbahçe kurtaracak!

    Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

    Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi

    Son dakika | Muharrem Usta, Trabzonspor'dan eski dönük alacaklarından vazgeçti

    Son dakika | Muharrem Usta, Trabzonspor'dan eski dönük alacaklarından vazgeçti

    Sıradaki Haber