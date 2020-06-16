Son dakika | Trabzonspor'dan KAP'a açıklama: CAS'a itirazımızı yaptık

Trabzonspor Kulübü, UEFA'nın 1 yıllık men kararının ardından CAS'a itiraz edildiğini KAP'a açıkladı.

Trabonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"UEFA'nın, 03.06.2020 tarihinde tarafımıza tebliğ ettiği kararı için, İsviçre'deki Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde gerekli itirazlarımız yasal süresi içerisinde yapılmış olup, itirazlarımızın yanı sıra, yargılama sonuçlanıncaya kadar yürütmenin de durdurulması talebinde bulunulmuştur.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor Şampiyonluğa Emin Adımlarla ilerliyor!