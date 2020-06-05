Son dakika | Trabzonspor'dan Onyekuru sesleri

Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Antony Nwakaeme, Onyekuru ve Trabzonspor'dan bir yönetici geçtiğimiz günlerde İstanbul'da transfer için biraraya geldi.

Nijeryalı oyuncu Onyekuru Trabzonspor'da oynamayı çok istiyor.

Bordo mavili yöneticiler önümüzdeki günlerde Galatasaray'lı yöneticiler ile bir araya gelmesi bekleniyor.