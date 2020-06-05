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05.06.2020 - 16:31 | | KARADENİZ GAZETESİ

Son dakika | Trabzonspor'dan Onyekuru sesleri

Galatasaray'ın sol kanat oyuncusu Henry Onyekuru menajerler aracılıyla Trabzonspor'a gelmek için haber gönderdi.

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Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Antony Nwakaeme, Onyekuru ve Trabzonspor'dan bir yönetici geçtiğimiz günlerde İstanbul'da transfer için biraraya geldi.

Nijeryalı oyuncu Onyekuru Trabzonspor'da oynamayı çok istiyor.

Bordo mavili yöneticiler önümüzdeki günlerde Galatasaray'lı yöneticiler ile bir araya gelmesi bekleniyor.

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