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05.10.2020 - 15:26 |

Son Dakika | Trabzonspor'dan son günde transfer bombası! Giuliano ile görüşmeler başladı

Transferde son dakika gelişmesi... Trabzonspor bir sambacıya daha imza attırmak istiyor. Bordo Mavili ekipten Al-Nassr ayrılan Giuliano ile görüşüyor.

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TRT Spor'un haberine göre; Transferde Brezilyalı futbolculara ağırlık veren Trabzonspor bir sambacıya daha imza attırmak istiyor. Bordo Mavili ekipten Al-Nassr ayrılan Giuliano ile görüşüyor. Karadeniz temsilcisi bu sezon kadrosuna Brezilya'dan Marlon, Flavio ve Vitor Hugo'yu katmıştı.

Türkiye'de Fenerbahçe'ye transfer olurken, Trabzonspor'un da gündeminde olan tecrübeli futbolcu son anda rotayı Sarı Lacivertli takıma çevirmişti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Giulliano, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan geçtiğimiz günlerde ayrıldığını resmen açıklamıştı.

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Son Dakika | Trabzonspordan son günde transfer bombası Giuliano ile görüşmeler başladı

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