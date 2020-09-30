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30.09.2020 - 11:24 | | Skorer Dış Haberler

Son Dakika | Trabzonspor'dan transfer atağı! Yeni hedef Alan Browne...

Transferde son dakika gelişmesi... Kadro güçlendirme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Karadeniz ekibinde yeni transfer hedefi ortaya çıktı.

Son Dakika | Trabzonspor'dan transfer atağı! Yeni hedef Alan Browne...
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Transfer döneminde Sörloth'un sansasyonel bir şekilde takımdan ayrılmasının ardından rotayı İngiltere'ye çevirerek Lewis Baker, Fousseni Diabate ve Benik Afobe gibi isimleri kadrosuna katan Trabzonspor'da hareketlilik devam ediyor.

İngiltere'den bir oyuncuyu daha gündemine alan bordo mavililer, Preston'da forma giyen Alan Browne'a teklif yaptı.

Ada basınında yer alan habere göre Trabzonspor, bonservis bedeli 3.5 milyon euro olan 25 yaşındaki orta saha futbolcusu için İngiliz ekibine teklifte bulundu. Haberin detayında pazarlıkların sürdüğü belirtilirken tarafların anlaşması taktirde transferin kısa süre içinde açıklanabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezon 43 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergileyen futbolcu, İrlanda A Milli Takımı'nda ise 9 maça çıktı ve 1 gol attı.

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Son Dakika | Trabzonspordan transfer atağı Yeni hedef Alan Browne...

Trabzonspor'un yeni transferi: Diabate

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