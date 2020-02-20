20.02.2020 - 15:35 |
SON DAKİKA | Trabzonspor'dan TSYD'nin çağrısı sonrası açıklama
Trabzonspor, TSYD'nin 4 büyük kulüp başkanı için düzenlenecek açık oturum için kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini duyurdu.
Açıklama şöyle:
Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır.
Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Ndiaye böyle imzalamıştı