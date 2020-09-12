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12.09.2020 - 09:57 |

Son dakika | Trabzonspor'dan Umut Meraş hamlesi

Trabzonspor’da sol bek konusunda gündeme gelen son isim Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş oldu.

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Trabzonspor’da Novak’ın ayrılığı sonrası sol bek arayışları devam ediyor. Bordo-mavililerde gündeme gelen son isim Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre forması giyen milli futbolcu Umut Meraş oldu. Geçtiğimiz sezon Filip Novak ile sol tarafı oldukça etkili kullanan Trabzonspor’da Çek futbolcunun ayılığı sonrasında o bölge için transfer arayışlarına girdi.

Asist Analiz'in özel haberine göre bu konuda teknik ekip ve scout ekibiyle koordineli çalışma yürüten yönetim, Le Havre forması giyen Umut Meraş ismine sıcak baktı.

Oyuncunun Türk olması ve gelecek sezon için olası yabancı sınırı dolayısıyla bu transfere sıcak bakan bordo-mavili yönetim, bu hafta içerisinde oyuncunun menajeriyle görüşüp transfer teklifinde bulunacağı öğrenildi. Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Le Havre formasıyla çıktığı 22 maçta gol atamazken 1 asist yaptı.

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