21.12.2020 - 18:27 |
Son dakika - Trabzonspor'un Hatayspor kamp kadrosu açıklandı!
Trabzonspor, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi.
Trabzonspor, akşam saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Hatay'a giderek müsabaka öncesi kampa girdi
Trabzonspor, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.