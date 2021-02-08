Son dakika - Trabzonspor'un rakibi Yeni Malatya! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig’de Yukatel Denizlispor galibiyetiyle üst üste 4 maçlık seri yakalayan Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı, bugün oynanacak Yeni Malatya mücadelesi öncesi oyuncularını uyardı.İyi bir çıkış yakaladıklarını ve yol kazası yaşamamaları gerektiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, “Çok yoğun bir tempoda olduğunuzu biliyorum. Fakat hem kupayı kazandık, hem de ligde iyi sonuçlar alıyoruz. Bundan daha önemlisi oyunumuz gelişti. Artık istediklerimizi sahaya yansıtıyoruz. Bunun bozulmasına izin vermeyin” dediği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor’un ligin en tehlikeli takımlardan biri olduğunu vurgu yapan bordo-mavili teknik adamın, “Onlar da yi bir çıkış yakaladılar. Son 5 maçlarında sadece Galatasaray’a kaybettiler. O da son dakika golüyle. İyi kapanıyorlar ve mücadeleyi bir an olsun bırakmıyorlar. Bize karşı da önce defansı düşüneceklerdir. Bu yüzden yaratıcı kimliğimizi sahaya yansıtmalıyız” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Öte yandan Abdullah Avcı’nın son kazanılar Denizlispor maçında kadroyu bozmayacağı, sadece Serkan Asan’ın maç saatindeki son durumuna göre Kamil Ahmet-Serkan değişikliğine gidebileceği öğrenildi.

Hazırlıklar tamam

Bordo-mavililer, dün öğlen saatlerinde yaptığı idmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanda futbolcuların pas ve şut çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı. Tecrübeli çalıştırıcının sürekli oyuncularına uyarığı bildirildi. Antrenmanın ardından Malatya’ya giden Trabzonspor kafilesi kampa girdi.