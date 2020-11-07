Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!
07.11.2020 - 23:06 |

Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'u taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı.

ABONE OL

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'u taşıyacak uçak, aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı. 

Karşılaşma sonrası saat 20.00'de Alanya Gazipaşa Havalimanı'ndan Trabzon'a uçması planlanan THY'ye ait özel uçak, aşırı rüzgar nedeniyle kalkış yapamadı 

Pist başında yaklaşık yarım saat bekleyen bordo-mavili kafile, hava şartlarının düzelmemesinden dolayı uçaktan inmek zorunda kaldı. 

Bordo-mavili kafilenin Antalya Havalimanı'ndan Trabzon'a döneceği belirtildi.

Son dakika - Trabzonsporun uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika haberleri: Abdullah Avcı, Trabzonspor ile anlaştı!
    Trabzonspor'a rüzgar engeli
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Finalin adı Medvedev-Zverev
      Finalin adı Medvedev-Zverev
    2. Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
      Galatasaray HDI Sigorta - Karayolları: 3-2
    3. Bayern Münih, Dortmund'u devirdi!
      Bayern Münih, Dortmund'u devirdi!
    4. Beaubois haftanın MVP'si oldu!
      Beaubois haftanın MVP'si oldu!
    5. Kulüpte 18 koronavirüs vakası!
      Kulüpte 18 koronavirüs vakası!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

    Son dakika - Trabzonspor'un uçağı aşırı rüzgar nedeniyle havalanamadı!

    Fenerbahçe'den tepki! Selahattin Baki: "Golümüz verilmedi"

    Fenerbahçe'den tepki! Selahattin Baki: "Golümüz verilmedi"

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

    Son dakika - Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu koronavirüse yakalandı!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı!

    Son dakika - Fenerbahçe'de Erol Bulut tarihi fırsatı kaçırdı!

    Sıradaki Haber