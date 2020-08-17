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17.08.2020 - 14:58 |

Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Marlon sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

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Trabzonspor'un renklerine kattığı Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncu bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.

Bordo-Mavili ekip, 24 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti

Son dakika | Trabzonsporun yeni transferi Marlon sağlık kontrolünden geçti

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