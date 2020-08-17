17.08.2020 - 14:58 |
Son dakika | Trabzonspor'un yeni transferi Marlon sağlık kontrolünden geçti
Trabzonspor'un yeni transferi Marlon Rodrigues Xavier bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Trabzonspor'un renklerine kattığı Marlon Rodrigues Xavier sağlık kontrolünden geçti. Yıldız oyuncu bu sabah Trabzon Yıldızlı Medical Park Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Bordo-Mavili ekip, 24 yaşındaki oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını KAP'a bildirmişti