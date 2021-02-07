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07.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor'un zemin endişesi

Süper Lig’de yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Trabzonspor zemin endişesi yaşanıyor.

Son dakika - Trabzonspor'un zemin endişesi
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Süper Lig’de yarın Yeni Malatyaspor’a konuk olacak Trabzonspor zemin endişesi yaşanıyor. Son haftalarda hem yoğun maç trafiği hem de soğuk hava şartları nedeniyle Yeni Malatya Stadı zemininin kullanılamaz halde olduğunun altı çiziliyor. Sporcu sağlığı ve maçın gidişatı açısından Malatya’ya yakın bir şehirde uygun bir statta maça çıkılması konusunda TFF ile Yeni Malatyaspor’la iletişim sürüyor. Trabzonspor Yönetimi, teknik heyetin de raporları doğrultusunda Yeni Malatya Stadı’nın zeminiyle ilgili sürekli bilgi istiyor.

Son dakika - Trabzonsporun zemin endişesi

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