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Haberler1.Lig Haberleri Son Dakika Transfer Haberi | Ali Akman bombası patladı! Bundesliga'ya transfer...
19.01.2021 - 09:18 |

Son Dakika Transfer Haberi | Ali Akman bombası patladı! Bundesliga'ya transfer...

Son Dakika transfer gelişmesi... Bursaspor'da performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken genç futbolcu Ali Akman hakkında yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Son Dakika Transfer Haberi | Ali Akman bombası patladı! Bundesliga'ya transfer...
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Bursaspor’da gösterdiği başarılı performansla bir anda tüm dikkatleri üzerine çeken Ali Akman’ı Türkiye’de Galatasaray olmak üzere birçok Avrupa takımı kadrosuna katmak için girişim halindeydi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncudan para kazanmak isteyen Timsah ise teklifleri değerlendiriyordu. Bu kapsamda en iddialı takım Bundesliga ekibi Wolfsburg oldu. Almanlar, genç yıldız için dün İstanbul’a geldi. Oyuncu ve kulübüyle görüştü.

Salzburg da peşinde

Ali Akman’la sezon sonunda takıma katılacak şekilde 4 yıllık anlaşma sağlandı. Ali sezon sonuna kadar Bursaspor’da oynamaya devam edecek. Bursaspor’la bonservis pazarlıklarının ise birkaç güne kadar çözülmesi bekleniyor. Timsah’ın 3 milyon Euro istediği konuşuluyor. Ali’yi Salzburg da istiyordu. (Fanatik)

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Son Dakika Transfer Haberi | Ali Akman bombası patladı Bundesligaya transfer...

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