Son dakika transfer haberi | Dünyayı sallayacak takas! Ronaldo...

Futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo, Juventus formasıyla gollerine devam ediyor. Portekizli yıldız son olarak 6 Şubat'ta Roma ile ligde oynanan mücadelede ağları havalandırarak kariyerindeki gol sayısını 658'e yükseltmişti.

Performansıyla büyüleyen 36 yaşındaki Ronaldo ile ilgili olarak transfer iddialarının da ardı arkası kesilmiyor. Juventus, yılda 27 milyon sterlin kazanan Portekizli yıldızın maaaşını düşürmek istemiş ancak bu amacında başarılı olamamıştı.

RONALDO - POGBA TAKASI

İngiliz Daily Express gazetesi, İtalyan devinin bu sebeple Ronaldo'yu takımdan göndermek istediğini ve Portekizli yıldızın da yeniden İngiltere'ye döneceğini öne sürdü.

Haberde Manchester United'ın Paul Pogba'yı Juventus'a satmayı planladığını ve Cristiano Ronaldo'yu da takas transferiyle kadrosuna katmak istediği belirtildi.

MORATA VE CHIESA'YI GEÇTİ

Ronaldo bu sezon Juventus formasıyla takımın en golcüleri olan Alvaro Morata ve Federico Chiesa'nın toplamından daha fazla gol kaydetti.

PIRLO'DAN RONALDO'YA ÖVGÜ

Juventus teknik direktörü Andrea Pirlo da 2-0 kazandıkları Roma maçının ardından Portekizli yıldızı överek şu ifadeleri kullanmıştı: "Sezon başından bu yana, Cristiano sahadaki ihtiyaçlarımıza kendini adapte etti. Bazı maçlarda daha çok 9 numara gibi oynadı. Bu oyunlarda ceza sahasına daha yakın oynayabilir ve gol atma konusunda daha etkili olabilir. Her zaman ondan bu sezon yapmasını istediğim şeye adapte oldu ve bu nedenle nasıl oynadığımızın bu kısmı konusunda çok sakinim."