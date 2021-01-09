Son dakika transfer haberi | Fatih Terim: "İrfan Can Kahveci'yi istiyoruz"

Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 6-0 mağlup eden Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

"Oyuncularımı hem ilk 11'i, sonradan girenleri canı gönülden kutluyorum. Çok iyi oynadılar. TV başında seyreden tüm futbolseverler, bu futbolu özleyen Galatasaraylıların da bir nebze keyfi yerine gelmiştir."

"Birçok isim çıkıyor, çoğuyla alakamız yok. Listemizi verdik. Galatasaraylıların bilmesini istediğim bir şey var; çok fazla imkânımız var da yapmıyoruz gibi bir şey yok. Tam tersi, olmayan imkânları zorlayarak daha iyisini yapmaya çalışıyoruz."

'Evet İrfan'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz'

"Yönetimimizin elinden geleni hatta fazlasını yapmasını istiyorum. Evet İrfan'ı, Onyekuru'yu, Muhammet'i istiyoruz. Birkaç oyuncu daha istiyoruz. Ben öyle bir liste verdim. Bazı oyuncularımızla ayrılacağız. Genelde hamleleri ocak ayında yapıyoruz bildiğiniz gibi."

"Borçlar, pandeminin getirmediği gelirler her kulübün durumu zor. Bizim zaten, biz bize rakamsal olarak geri dönecek olan yetenekli oyuncuları almaya çalışıyoruz. Çok evvelden bu isimleri veriyoruz. Benim her söylediğim isim ya alınıyor, ya biz alamıyoruz. Başkalarına scoutluk yapmaktan yorulduk. Galatasaray'ın zaman zaman değişime ihtiyacı var. Ben gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyorum yönetimin. Göstermemiz lazım. Kimseyi almadan kimseyi vermeyi düşünmüyorum teknik olarak. Eğer isterse Galatasaray kulüp yönetimi, Galatasaray menfaati için ona karar verip verebilirler. Ben kimseyi almadan kimseden çıkmak istemiyorum. Belki de 4 maç cezalı olduğum için konuşamadım. Basın toplantısı, hepsi yasak"

"Beyaz gömlek giyebiliriz"

"Belki de hafta içinde Galatasaraylıları bilgilendirme adına beyaz gömlek giyebiliriz. Doğru bilgi alsınlar diye. Onyekuru'dan İrfan Can'a kadar hatta ben buradan söyleyeyim, Visca da dahil başka bir takım istiyorum. İmkan var da istemiyorum diye bir şey yok. Ben yönetimin elinden geleni yapacağına inanıyorum. Biz İrfan Can'ı istiyoruz, İrfan Can'ın da bizi istediğini biliyoruz."

"Kaybedince değil sadece, bazı şeyleri şimdi 6-0 kazanınca da söyleyelim. Bileğe basılıp tek atılan oyuncu Seri"

"Rahatsız olmuyoruz, anlamadık değil ki. 1 saniye sonra bizim analistlerimiz içeride özel hazırlanıyor önümüze koyuyorlar. İnsan bir çağırır, o kafa darbesi masum mu değil mi. Rica ediyorum biraz daha hassas olsunlar. Oyunun 0-0'ı, 1-0'ı, 6-0'ı yok. Oyun farklı devam ederken ona göre farklı faul verelim yok. Kim ikaz etti, onu aramıyorum. Hassas olmalarını rica ediyorum. Bu kurallar çok önemli kurallar. Bize işlemesin sadece."