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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika transfer haberi | Milan'dan Hakan'a son teklif
09.02.2021 - 08:51 |

Son dakika transfer haberi | Milan'dan Hakan'a son teklif

İtalya Ligi Serie A Takımı Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na son teklifini sundu.

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İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile kontrat görüşmelerini sürdürüyor.

İtalyan basınının haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro + bonusların olduğu bir teklif yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun ise 5 milyon euro net maaş istediği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi, sezon sonuna kadar devam edecek.

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