09.02.2021 - 08:51 |
Son dakika transfer haberi | Milan'dan Hakan'a son teklif
İtalya Ligi Serie A Takımı Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'na son teklifini sundu.
İtalya Ligi Serie A takımlarından Milan, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile kontrat görüşmelerini sürdürüyor.
İtalyan basınının haberine göre; Milan, Hakan Çalhanoğlu'na 4 milyon euro + bonusların olduğu bir teklif yaptı. Hakan Çalhanoğlu'nun ise 5 milyon euro net maaş istediği belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile sözleşmesi, sezon sonuna kadar devam edecek.