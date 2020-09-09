Son dakika transfer haberler - Alper Potuk için Avrupa iddiası

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Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Alper Potuk ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya attı.

Sarı-lacivertle kulüpten ayrıldıktan sonra adı Sivasspor'la anılan Alper Potuk'un Avrupa'da kariyerine devam etmek istediği ifade edildi.

Schira tweetinde, 'Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alper Potuk için öncelik bir yurtdışı deneyimi. Menajeri Anıl Gürsoy bazı Avrupa kulüpleriyle temas halinde. Eğer bu görüşmelerden bir anlaşma çıkmazsa Alper kariyerine Türkiye Süper Ligi'nde devam edecek.' dedi.

Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.