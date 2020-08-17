Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaş'tan özel zirve
17.08.2020 - 11:14 | | Takvim,

Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaş'tan özel zirve

Beşiktaş forvet transferini bir an önce sonuçlandırmak istiyor.

ABONE OL

Porto'dan Ze Luis, Zenit'ten Artem Dzyuba ve Alanyaspor'dan Papiss Cisse ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim son olarak bonservisi elinde olan Loic Remy'i listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.

Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaştan özel zirve

Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaştan özel zirve

 

Bursaspor başkan adayı Erkan Kamat listesini sundu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak
    Volkan Demirel: Hedefim Fenerbahçe teknik direktörü olmak
  2. Selim Ilgaz: Örnek aldığım oyuncu Hazard
    Selim Ilgaz: Örnek aldığım oyuncu Hazard
  3. Stjepan Tomas: Gökhan Akkan'ı Beşiktaş istiyor
    Stjepan Tomas: Gökhan Akkan'ı Beşiktaş istiyor
  4. Son dakika - TFF'den 1-2 Eylül tarihlerinde genel kurul çağrısı
    Son dakika - TFF'den 1-2 Eylül tarihlerinde genel kurul çağrısı
  5. Inter - Shakhtar maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da
    Inter - Shakhtar maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Manchester City rekor harcamaya rağmen yine hüsran yaşadı!

Manchester City rekor harcamaya rağmen yine hüsran yaşadı!

Transfer haberleri | Gaziantep FK'den forvete çifte takviye

Transfer haberleri | Gaziantep FK'den forvete çifte takviye

Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşinde...

Transfer haberleri | Atalanta, Abdülkadir Ömür'ün peşinde...

Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor! İmza an meselesi

Transfer haberleri | Sörloth transferi bitiyor! İmza an meselesi

Sıradaki Haber