Son dakika transfer haberler - Loic Remy için Beşiktaş'tan özel zirve

Porto'dan Ze Luis, Zenit'ten Artem Dzyuba ve Alanyaspor'dan Papiss Cisse ile ilgilenen Siyah-Beyazlı yönetim son olarak bonservisi elinde olan Loic Remy'i listesine aldı.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi Lille'de 7 gollük bir performans gösteren 33 yaşındaki Fransız futbolcu için Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın olumlu görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Beşiktaşlı yöneticilerden Erdal Torunoğulları'nın Remy'nin menajeriyle özel bir görüşme yapacağı öne sürüldü. Bu görüşme sonrası yönetim forvet hakkındaki son kararını verecek.